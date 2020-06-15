У мережі з'явилися кадри, як капітану "Динамо" Сергію Сидорчуку прямо в роздягальні зашивали рвану рану на нозі після грубого фолу з боку хорватського півзахисника "Зорі" Ловро Цвека.

На відео з роздягальні, опублікованому програмою "Профутбол", видно, як Сергію Сидорчуку лікарі "латають" рану в чотири руки, зупиняючи тим самим кровотечу. При цьому особа самого футболіста "Динамо" під час операції не видає ніяких ознак болю.

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Як Сергію Сидорчуку зашивали рвану рану: дивіться відео (18+)

Травма Сергія Сидорчука

У матчі із "Зорею" (1:3) Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер луганчан Ловро Цвек жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

У Києві було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у Сидорчука не пошкоджені.

Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.

Відео травми Сидорчука