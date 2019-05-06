З'явився несподіваний претендент на чемпіонський пояс Ломаченка

Чемпіон WBO International в легкій вазі Деніс Берінчик (11-0, 7 КО) до кінця року може стати офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

В даний час цим поясом володіє інший українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО). Про це йдеться на офіційному сайті організації.

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Втім, поки невідомо, коли саме може бути організовано цей поєдинок. Водночас промоутер Берінчика вже робив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі.

31-річний Беринчик кілька тижнів тому захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в бою з японцем Ніхіто Аракавою (32-7-2, 18 КО).

Що стосується 31-річного Ломаченко, то в середині квітня він захистив титули чемпіона світу за версіями WBA Super і WBO в поєдинку з Ентоні Кроллою (34-7-3). У цьому бою українець отримав травму руки і вибув з ладу на кілька місяців.

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