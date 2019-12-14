З'явився несподіваний претендент на проведення фіналу Кубка України з футболу

236 Читать новость на русском
Тернопільський міський стадіон / Вікіпедія

Тернопіль зараз є єдиним претендентом на проведення фіналу Кубка України в травні 2020 року, проте поки що Українська асоціація футболу не затвердила місто для організації поєдинку.

У ці дні вирішується доля тернопільської заявки, яку розглянуть на виконкомі УАФ. На арені вже побувала комісія головного футбольного органу країни на чолі з Андрієм Павелко.

Читайте також: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

Місту потрібно буде витратити близько 4-5 мільйонів гривень. За інформацією "Футбол 1", офіційно Тернопіль може отримати право провести фінал на наступному тижні.

Стадіон має проблеми з освітленням і VIP-місцями, також відсутні платформи, необхідні для трансляції матчів. Але міська влада стверджує, що готова інвестувати в обладнання арени.

Тернопільський міський стадіон готовий прийняти трохи більше 15 тисяч глядачів. Домашні матчі чемпіонату України на ньому проводить місцева "Нива". Резервним стадіоном з великою часткою ймовірності буде призначена "Арена Львів".

Фінал Кубка України відбудеться 13 травня 2020 року. У разі перемоги заявки Тернопіль стане восьмим містом, який прийняв вирішальний матч турніру.

Нагадаємо, чинний володар Кубка "Шахтар" вилетів з розіграшу змагань на етапі 1/8 фіналу від "Динамо" (1:2).

Cанкції США проти "Північного потоку-2": реакція Німеччини
сьогодні
3372
Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Тернопіль Кубок України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:41 UFC офіційно підтвердила бої Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 105
сьогодні 07:43 Росіянин Овечкін жорстко зніс суддю в матчі НХЛ: відео
817
13 грудня 22:11 Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео
Юрій Семенюк 1421
13 грудня 17:44 Півзахисник загребського "Динамо" забив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 834
13 грудня 13:34 Скільки заробили "Шахтар", "Динамо" та "Олександрія" в єврокубках: суми
Юрій Семенюк 949
Новини
Більше новин
Залиште відгук