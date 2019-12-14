З'явився несподіваний претендент на проведення фіналу Кубка України з футболу

Тернопіль зараз є єдиним претендентом на проведення фіналу Кубка України в травні 2020 року, проте поки що Українська асоціація футболу не затвердила місто для організації поєдинку.

У ці дні вирішується доля тернопільської заявки, яку розглянуть на виконкомі УАФ. На арені вже побувала комісія головного футбольного органу країни на чолі з Андрієм Павелко.

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Місту потрібно буде витратити близько 4-5 мільйонів гривень. За інформацією "Футбол 1", офіційно Тернопіль може отримати право провести фінал на наступному тижні.

Стадіон має проблеми з освітленням і VIP-місцями, також відсутні платформи, необхідні для трансляції матчів. Але міська влада стверджує, що готова інвестувати в обладнання арени.

Тернопільський міський стадіон готовий прийняти трохи більше 15 тисяч глядачів. Домашні матчі чемпіонату України на ньому проводить місцева "Нива". Резервним стадіоном з великою часткою ймовірності буде призначена "Арена Львів".

Фінал Кубка України відбудеться 13 травня 2020 року. У разі перемоги заявки Тернопіль стане восьмим містом, який прийняв вирішальний матч турніру.

Нагадаємо, чинний володар Кубка "Шахтар" вилетів з розіграшу змагань на етапі 1/8 фіналу від "Динамо" (1:2).