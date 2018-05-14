Спорт IQ. Тайський бокс

Поєдинок вільних людей. Саме так переводиться Муай тай. У світі цей вид спорту ще часто називають тайським боксом. Хоча тут можна бити не лише руками. І це робить муай тай надзвичайно яскравим єдиноборством.

Муай тай – це вам не бокс. Тут бійці джебами та аперкотами не обмежуються. Один із найжорсткіших видів спорту при цьому має свої давні ритуали, які дожили і до наших днів.

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Бойове мистецтво муай тай було засновано більше 2 тисяч років тому, але світову популярність цей спорт знайшов тільки в другій половині ХХ століття. Світовий інтерес до спорту був викликаний декількома вражаючими перемогами тайських бійців над представниками інших східних єдиноборств.



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