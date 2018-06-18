Спорт IQ. Автоперегони "24 години Ле-Мана"

"24 години Ле-Мана" – це перегони, що уособлюють собою поняття автоспорту. Одна доба, яка витискує усі соки з людей і їхніх автомобілів.

Перемога тут – за замовчуванням дарує легендарний статус пілотам, а виробникам суперкарів приносить вражаючі фінансові дивіденди.

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"Переміг в неділю – продав у понеділок" – така приказка гуляє по "Ле-Ману". І вона влучно описує ціну тріумфу на престижному автомарафоні. Усі найкращі концерни готові воювати за перемогу, адже перше місце в перегонах "24 години Ле-Мана" гарантує, що твої автомобілі в салонах не затримаються.

Автоперегони – це не лише адреналін і захмарні швидкості. Це постійний ризик на межі життя і смерті, а коли гонка триває аж 24 години небезпека помножується у кілька разів і постраждати тут можуть не лише головні учасники дійства.

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