01:11
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Програми Спорт IQ

Спорт IQ. Автоперегони "24 години Ле-Мана"

Спорт IQ 14 Читать новость на русском

"24 години Ле-Мана" – це перегони, що уособлюють собою поняття автоспорту. Одна доба, яка витискує усі соки з людей і їхніх автомобілів.

Перемога тут – за замовчуванням дарує легендарний статус пілотам, а виробникам суперкарів приносить вражаючі фінансові дивіденди.

Читайте також: Спорт IQ. Паркур

"Переміг в неділю – продав у понеділок" – така приказка гуляє по "Ле-Ману". І вона влучно описує ціну тріумфу на престижному автомарафоні. Усі найкращі концерни готові воювати за перемогу, адже перше місце в перегонах "24 години Ле-Мана" гарантує, що твої автомобілі в салонах не затримаються.

Автоперегони – це не лише адреналін і захмарні швидкості. Це постійний ризик на межі життя і смерті, а коли гонка триває аж 24 години небезпека помножується у кілька разів і постраждати тут можуть не лише головні учасники дійства.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини спорту Спорт IQ Перегони екстрим
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 18 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 488
Головні новини 18 червня: відключення каналу UA:ПЕРШИЙ, бій Усика та розмитнення "євроблях"
18 червня, 22:28 Головні новини 18 червня: відключення каналу UA:ПЕРШИЙ, бій Усика та розмитнення "євроблях"
3996
Як вивести 16 видів плям
18 червня, 10:00 Як вивести 16 видів плям
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
18 червня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 1096
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
18 червня, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
729
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук