Спорт IQ. Дартс

Гра у дартс – це заняття, яке вже давно переросло статус розваги, супроводу посиденьок у пабі. Гри, яка по-праву закріпила за собою звання одного із видів спорту.

Гра зародилася кілька сторіч назад на Британських островах. Тепер дартс є традиційною грою, у яку грають у пабах Великої Британії, Нідерландів, Скандинавських країн, США і деяких інших.

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Шлях до титулу чемпіона світу з дартсу лежить через справжній англійський паб. Саме в цьому місці розпочинали кар’єру чимало майбутніх зірок.

Про головних корифеїв гри, а також про те з чого виготовляють інвентар для дартсу – дивіться у програмі.