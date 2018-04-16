Спорт IQ. Дельтапланеризм

Дельтапланеризм – спорт людей, яким замало твердо стояти на землі. Їх постійно тягне в небо. І статус одного з найнебезпечніших видів спорту ще більше приваблює екстремалів.

Можливість буквально опинитися між хмарами уже робить польоти на дельтаплані одним із найзахопливіших занять на планеті. Читайте також: Спорт IQ. Парашутизм Утім, навіть у небі притаманне людям бажання доводити свою перевагу над іншими нікуди не зникає. І саме воно перетворило дельтапланеризм із хоббі відчайдухів у повноцінний вид спорту. Більше – дивіться у програмі.