Спорт IQ. Дельтапланеризм
Дельтапланеризм – спорт людей, яким замало твердо стояти на землі. Їх постійно тягне в небо. І статус одного з найнебезпечніших видів спорту ще більше приваблює екстремалів.
Можливість буквально опинитися між хмарами уже робить польоти на дельтаплані одним із найзахопливіших занять на планеті.
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Утім, навіть у небі притаманне людям бажання доводити свою перевагу над іншими нікуди не зникає. І саме воно перетворило дельтапланеризм із хоббі відчайдухів у повноцінний вид спорту.
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Джерело: 24 Канал
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