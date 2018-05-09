Спорт IQ. Етнічний футбол
Футбол як національна ідентичність. Гра, яка під зав'язку забиває глядачами четверту за величиною арену Європи. Однак майже повністю ізольована на міжнародній арені.
Все це – гельський футбол. Гра, яка є справжньою гордістю незалежних ірландців.
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А в Австралії можна не тільки зустріти на дорозі дикого кенгуру, пірнути у тихий океан і наштовхнутися на найбільший у світі кораловий риф. Або ж на власні очі побачити блакитні гори і рожеве озеро, чи насолоджуватися музикою у найфутуристичнішому оперному театрі на планеті. Причин провести під дві доби у літаку, аби дістатися Австралії, не бракує. Ще однією може стати незвичний футбол.
Більше про етнічну "гру мільойнів" – дивіться у програмі.
Джерело: 24 Канал
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