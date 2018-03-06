Спорт IQ. Поло

Аби бодай на елементарному рівні займатись цим видом спорту потрібні роки тренувань. Крім того вам окрім недешевої амуніції знадобиться вірний чотириногий помічник. І не один, а одразу кілька. Такий елітний спорт як поло лише на перший погляд простий. Насправді він приховує багато деталей.

Один із найдревніших видів спорту із усіх, які дожили до наших днів, виник ще 2 тисячі років тому. Є свідчення, що поганяти м'яча верхи на конях у давні часи полюбляли мешканці Тибету, Персії, Японії та Китаю. Згодом гра поширалась на Індію, де й отримала свою назву. Саме у Індії її підгледіли британські офіцери, які посприяли подальшому поширенню її по світу. Трапилося це в середині XIX століття.

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А от на початку XX століття поло набрало нечуваної популярності: статус олімпійського виду спорту та десятки тисяч вболівальників на стадіонах. Цікаво, що одна з країн, де поло було на провідних ролях, це Сполучені штати. Але з часом своє почали брати головні спортивні кити – бейсбол, баскетбол та футбол. Ну а поло, втративши масовість, перетворилось на елітний вид спорту.

Яка країна посідає перші місця на міжнародних змаганнях з цього виду спорту та яка роль у грі відведена коням – дивіться у програмі.