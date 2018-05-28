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Спорт IQ. Родео

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Слово ковбой здебільшого асоціюється зі стріляниною, салунами та дуже характерним образом відчайдухів дикого заходу. Хоча історично, ковбої – це, по суті, пастухи. Сучасні хлопці в ефектних капелюхах утім мають ще одне втілення. Нині ковбої перетворилися на професійних спортсменів. Хоча саме катання на биках зараз є візитівкою родео, своєю появою цей вид спорту завдячує іншій тварині – коневі.

Найнебезпечніший, а від того – найпопулярніший вид родео, – це родео на бику. Те, що починалося, як циркова розвага, нині стало повноцінним видом спорту із масштабними змаганнями, спеціальними аренами, купою фанів, і солідними призовими. 

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Суть змагань очевидна: залазиш на розлюченого, як дідько, бика, і намагаєшся втриматися на його спині якомога довше. Стартує заїзд із невеличкого загону, де ковбой вмощується на спину бика. Сідло чи вуздечка на професійному родео заборонені. Навколо бика обмотують міцну шнурівку – і це єдине, за що може триматися вершник. Аби не пошкодити руку, ковбой одягає масивну шкіряну рукавицю і... Вйо!

При цьому, торкатися бика вільною рукою – заборонено. Це веде за собою миттєву дискваліфікацію. Для того, щоб спробу зарахували, потрібно протриматися на спині принаймні 8 секунд. Понад півтонна тварина у цей час природно намагається скинути ковбоя із себе, або, при нагоді, ще й пробігтися по ньому. 

Більше – дивіться програмі.

Теги: Новини спорту Спорт IQ екстрим
Джерело: 24 Канал
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