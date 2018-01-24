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Спорт IQ. Скелелазіння

Спорт IQ 22:48, 24 січня 52 Читать новость на русском

Цей вид спорту набуває все більшої популярності. У деяких європейських країнах його навіть ввели як обов'язковий предмет у школі. Він не лише чудово розвиває фігуру, а й вчить винахідливості і формує силу волі. Як екстремальне хобі перетворилось у вид спорту і які його головні дисципліни?

Влітку 2020 року на Олімпіаді в Токіо дебютує новий вид спорту. Чемпіонами Ігор можуть стати ті, хто ще кілька років тому і не мріяв про подібне звершення. Тож зараз усі найкращі скелелази світу ведуть клопітку роботу. Такого шансу вони можуть не отримати більше ніколи, адже спортивне скелелазіння, або просто клаймбінг до програми Ігор внесли як додаткову дисципліну. І далеко не факт, що після Токіо ми знову побачимо його на головному світовому спортивному форумі.

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Зародження сучасного скелелазіння розпочалося в 1947 році, коли в альпійському таборі відбулися перші змагання серед інструкторів. Дискусії щодо визнання клаймбінгу як виду спорту велися із 1970 років. Компанію скелелазінню у цьому складав більш відомий і популярний – альпінізм. Однак він таки залишився особливим і унікальним заняттям, перебуваючи осторонь спортивного руху. Хоча і зумів вийти за рамки звичайного туризму.

Як обрати спорядження необхідне для того, аби підкоряти вершини – дивіться у програмі.

Теги: Спорт IQ
Джерело: 24 Канал
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