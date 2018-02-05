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Спорт IQ. Скейтбординг

Спорт IQ 23:33, 5 лютого 89 Читать новость на русском

Шматок дерева, кілька невеличких коліс і вулиця. Це все що треба для того аби займатися скейтбордингом. Суперечку "що це узагалі таке" – спорт, хобі чи стан душі, не вирішив навіть той факт, що скейтбординг включили у програму Олімпійських ігор.

Тоні Хоук – перший у світі скейтбордист, який зумів зробити у повітрі 2,5 оберти, тобто розвернутися на 900 градусів. Тож не дивно, що врешті Хоук став обличчям найпопулярнішої комп’ютерної гри, присвяченої катанню на скейті. Нині статок Тоні оцінюють у майже 1,5 сотні мільйонів доларів. Хоук став одним із тих, завдяки кому скейтбординг набрав фантастичну популярність, яку у підсумку не зміг ігнорувати навіть Міжнародний олімпійський комітет.

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На головному спортивному форумі планети скейтбординг дебютує уже в 2020 році. Проте це зовсім не те, про що мріяли люди, які його вигадали.

Менше 100 років тому серфери, яким нічим було зайнятися, поки на морях та океанах не було гідних хвиль, взялися підкорювати сушу. Поле виявилося дуже благодатним і незабаром першопрохідці зрозуміли – на цій штуці можна не лише кататися. У скейтбордингу виокремилися кілька напрямків, які живуть і донині.

Які види скейтбордингу найпопулярніші в світі та хто катається на скейті – дивіться у програмі.

Теги: Історія Спорт IQ
Джерело: 24 Канал
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