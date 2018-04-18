Спорт IQ. Сквош

Сквош перетворився з гри для аристократів на підкорення двох третин країн на планеті. Саме такі досягнення сквошу – однієї з найпопулярніших ігор у світі.

За правилами гри, у сквош беруть участь два гравця на спеціально облаштованому сквош-корті.

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Пелота – це сукупність видів спортивних ігор з м'ячем на майданчику, у якому використовують руку, ракетку або й кошик проти стіни. У цьому виді спорту нічого хитромудрого немає.

Щоб насолодитися грою достатньо м’ячика і стіни. Щоправда, у країні басків вигадали свій спосіб, як грати у сквош і ретельно бережуть цю традицію.

Про це та більше – дивіться у програмі.