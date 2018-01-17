Спорт IQ. Стронгмени

Вони можуть протягнути легковий автомобіль. Вантажівку. Та навіть літак. Підіймають над головою чи бігають з півтонними залізяками. Вони стронгмени. Це вид спорту, в якому глядачі точно не скажуть: "та я б і сам це підняв". І тут, повірте, не все вирішують м’язи.

"Гора". Або Грегор Кліган. Персонаж культового серіалу Гра Престолів. Жорстокий велетень. Неймовірно сильний. Наводить жах уже лишень своїм виглядом. Знайти актора на цю роль складно. Тому на екрані образ гіганта довірили втілити справжньому богатирю.

Гафтор Юліус Бйорнссон – успішний ісландський стронгмен. Не просто потужний парубок. А велетень, що знає, як застосувати свою силу. З 2012 року Гафтор постійно потрапляє на подіум чемпіонату світу зі стронгмену. Цей турнір має назву "Ворлдс стронгест мен".

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Тут і шукають офіційно найміцнішу людину планети. Гіганти споконвіків демонстрували неймовірні подвиги. Але саме цей вид спорту об’єднав усіх велетнів та дозволив їм визначити найсильнішого з найсильніших.

Звівши до купи паверліфтерів і велетнів, які виступали у цирках, ярмарках чи на іграх горців, у сімдесятих роках минулого століття започаткували змагання "Ворлд стронгест мен". Саме це й поклало старт новому виду спорту.

І з того часу цей турнір є головним у календарі атлетів. Конкуренцію йому може скласти хіба що Арнольд Классік. Фестиваль, який організував легендарний Арнольд Шварценегер.

Система – проста, але справедлива. Учасники змагаються у певній кількості вправ. Займають місця і за це отримують відповідні бали. Ці очки сумують і той, хто по завершенні набирає найбільше пунктів – стає тріумфатором.



У стронгмені краса м'язів не грає жодної ролі. Головне – сила. Левова частина підготовки велетнів відбувається у спортзалі. Основа - класична для важкої атлетики. Робота зі штангами. Хоча і з цим треба не переборщити. Добряча частина вправ стронгмену потребує швидкості. Важливо підібрати правильні налаштування, баланс між потужністю та спритністю.

Що приваблює людей у цьому виді спорту – дивіться у програмі.