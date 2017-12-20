Спорт IQ. Велотрек

Гальма вигадали боягузи. В гонитві за швидкістю представники різних видів спорту, від бобслею до Формули-1 ведуть справжні технологічні війни. Утім дійсно зробити легендарну приказку про гальма і боягузів своїм кредо наважилися лише хлопці та дівчата в облягаючих комбінезонах.

Медісон, Омніум, Кейрін чи Скретч – це далеко не повний перелік різновидів гонок у велотрековому спорті. Не будемо вдаватися у тонкощі усіх дисциплін. Під прицілом найцікавіші нюанси цього різнобарвного ремесла – спорту, де і українці не пасуть задніх. Читайте також: Спорт IQ. Тріатлон Усю історію велотреку, яка розпочалась наприкінці ХІХ століття, рухає одна єдина мета – зростання швидкості. Саме тому змагання відбуваються на чашоподібних аренах, а сам трек будують під нахилом. Це дозволдяє спортсменам не скидати швидкість на жодному участку треку. Чому велосипедистів-трековиків вважають найвідчайдушнішими спортсменами-олімпійцями – дивіться у програмі "Спорт IQ".

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