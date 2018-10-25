Спорт на шпильках: Сара Джессіка Паркер показала кумедне відео з тренування

Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джессіка Паркер приголомшила мережу коротким роликом, у якому вона показала, як робити елементарні вправи на шпильках.

Нове відео Паркер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У короткому ролику зірка качає прес і робить елементарні фізичні вправи, однак вона виконала це у стилі головної героїні культового серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу. Так, Сара показала своє тренування у яскравих туфлях-човниках на підборах.

"Хто сказав, що не можна робити вправи на підборах", – прокоментувала відео акторка.

Тренування Сари Джессіки Паркер: дивіться відео