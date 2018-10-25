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      Спорт на шпильках: Сара Джессіка Паркер показала кумедне відео з тренування

      533 Читать новость на русском
      Сара Джессіка Паркер
      Сара Джессіка Паркер / GettyImages

      Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джессіка Паркер приголомшила мережу коротким роликом, у якому вона показала, як робити елементарні вправи на шпильках.

      Нове відео Паркер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      У короткому ролику зірка качає прес і робить елементарні фізичні вправи, однак вона виконала це у стилі головної героїні культового серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу. Так, Сара показала своє тренування у яскравих туфлях-човниках на підборах. 

      "Хто сказав, що не можна робити вправи на підборах", – прокоментувала відео акторка.

      Тренування Сари Джессіки Паркер: дивіться відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

       

      Теги: LifeStyle Кіно
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 жовтня
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