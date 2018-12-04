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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Спорт навиворіт. Герої арени, що облишили спорт і успішно перенесли свою харизму на кіноекрани

      Спорт навиворіт 75 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у 2017 році у світовий кінопрокат вийшла стрічка Гая Річі "Меч короля Артура", яка не отримала схвальних відгуків. Епізодичну роль у ній Річі довірив своєму другу Девіду Бекхему. І для колишньої футбольної зірки це був дебют у великому кіно. До слова, як і сам фільм – не надто успішний. Утім, Бекс геть не перший спортсмен, який потрапив на кіноекрани.

      Також у випуску:

      Як легендарний Брюс Лі зробив фільми про бойові мистецтва надзвичайно популярними, чому колишній бодібілдер Арнольд Шварценегер став культовим актором, хто відкрив дорогу в Голлівуд обличчю жіночого ММА Джині Карано та інші неймовірні історії спортсменів, які стали зірками на кіноекрані.

      Теги: Спорт Спорт навиворіт Кіно
      Джерело: 24 канал
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