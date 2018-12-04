Спорт навиворіт. Герої арени, що облишили спорт і успішно перенесли свою харизму на кіноекрани

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у 2017 році у світовий кінопрокат вийшла стрічка Гая Річі "Меч короля Артура", яка не отримала схвальних відгуків. Епізодичну роль у ній Річі довірив своєму другу Девіду Бекхему. І для колишньої футбольної зірки це був дебют у великому кіно. До слова, як і сам фільм – не надто успішний. Утім, Бекс геть не перший спортсмен, який потрапив на кіноекрани.

Також у випуску: Як легендарний Брюс Лі зробив фільми про бойові мистецтва надзвичайно популярними, чому колишній бодібілдер Арнольд Шварценегер став культовим актором, хто відкрив дорогу в Голлівуд обличчю жіночого ММА Джині Карано та інші неймовірні історії спортсменів, які стали зірками на кіноекрані.