Спорт навиворіт. Хто з українців здобув почесне звання "Корони землі"
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – побувати на усіх восьмитисячниках земної кулі вдалося дуже небагатьом альпіністам-сміливцям. Серед них і один українець.
Також у випуску:
Фелікс Баумгартнер – чоловік, що наважився на стрибок зі стратосфери та приземлися автором унікальних рекордів.
Джерело: 24 канал
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