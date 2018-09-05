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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Спорт навиворіт. Хто з українців здобув почесне звання "Корони землі"

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – побувати на усіх восьмитисячниках земної кулі вдалося дуже небагатьом альпіністам-сміливцям. Серед них і один українець.

Також у випуску:

Фелікс Баумгартнер – чоловік, що наважився на стрибок зі стратосфери та приземлися автором унікальних рекордів.

Теги: Спорт Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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