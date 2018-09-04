Спорт навиворіт. Красномовний Кварцяний знову нагадав про себе
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – він уже відійшов від справ футбольних, але його скандальні прес-конференції і досі у тренді. А все тому, що цей одіозний тренер – Віталій Володимирович Кварцяний.
Також у випуску:
Королева автоспорту – не лише запаморочливі швидкості і безкомпромісна боротьба, це насамперед битва механіків і техніки.
Футбольній зірці Луїсу Суаресу пальця у рот не клади. Він здатен буквально залишити кожного без певної частини тіла.
Джерело: 24 канал
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