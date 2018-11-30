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      Телеканал новин 24 Програми Спорт навиворіт
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Спорт навиворіт. Найпопулярніший спосіб махінації на Формулі-1

      Спорт навиворіт 22 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у 2008 році вершини креативу у формульному шулерстві сягнула команда "Рено". Скандал на гран-прі Сінгапура західна преса охрестила крешґейт і тут були усі складові не те що спортивної події, а оскароносного фільму – жертовність, тріумф і падіння, зрада і забуття.

      Також у випуску:

      Професія професійного біатлоніста вимагає чималої кількості талантів, солідної підготовки і захмарної концентрації. Проте й у цьому казані знайшлось місце для помилок, а подекуди справжніх курйозів.

      Теги: Спорт Новини біатлону Спорт навиворіт Формула-1 Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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