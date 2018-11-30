Спорт навиворіт. Найпопулярніший спосіб махінації на Формулі-1

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у 2008 році вершини креативу у формульному шулерстві сягнула команда "Рено". Скандал на гран-прі Сінгапура західна преса охрестила крешґейт і тут були усі складові не те що спортивної події, а оскароносного фільму – жертовність, тріумф і падіння, зрада і забуття.

Також у випуску: Професія професійного біатлоніста вимагає чималої кількості талантів, солідної підготовки і захмарної концентрації. Проте й у цьому казані знайшлось місце для помилок, а подекуди справжніх курйозів.