Спорт навиворіт. Топ-3 найбезглуздіших видів спорту

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми розповімо вам три найсмішніших та найбезглуздіших видів спорту. Третє місце посідає вид спорту з назвою "копняки по гомілці", друге – "боротьба на пальцях ніг", а перше місце зайняв незвичних вид спорту – "тхір у штанях".

Також у випуску: Неймовірні факти про життя та безобразливе знущання над суперниками короля шахів Карлсена Магнуса.