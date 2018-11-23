Спорт навиворіт. Топ-3 найбезглуздіших видів спорту
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми розповімо вам три найсмішніших та найбезглуздіших видів спорту. Третє місце посідає вид спорту з назвою "копняки по гомілці", друге – "боротьба на пальцях ніг", а перше місце зайняв незвичних вид спорту – "тхір у штанях".
Також у випуску:
Неймовірні факти про життя та безобразливе знущання над суперниками короля шахів Карлсена Магнуса.
Джерело: 24 Канал
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