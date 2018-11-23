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      Спорт навиворіт. Топ-3 найбезглуздіших видів спорту

      Спорт навиворіт 64 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми розповімо вам три найсмішніших та найбезглуздіших видів спорту. Третє місце посідає вид спорту з назвою "копняки по гомілці", друге – "боротьба на пальцях ніг", а перше місце зайняв незвичних вид спорту – "тхір у штанях".

      Також у випуску:

      Неймовірні факти про життя та безобразливе знущання над суперниками короля шахів Карлсена Магнуса.

      Теги: Спорт Спорт навиворіт
      Джерело: 24 Канал
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