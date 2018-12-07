Спорт навиворіт: Топ-3 найекстремальніших марафонів на планеті

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми вам розповімо про найспекотніший, найхолодніший та найдикіший екстремальні марафони на планеті. Повністю подолати величезну дистанцію змогли менше двадцяти учасників.

Також у випуску: Найрекордніша кількість голів у матчах в історії футболу, хокею та баскетболу.