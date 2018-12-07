Спорт навиворіт: Топ-3 найекстремальніших марафонів на планеті
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – ми вам розповімо про найспекотніший, найхолодніший та найдикіший екстремальні марафони на планеті. Повністю подолати величезну дистанцію змогли менше двадцяти учасників.
Також у випуску:
Найрекордніша кількість голів у матчах в історії футболу, хокею та баскетболу.
Джерело: 24 канал
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