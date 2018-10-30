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      Спорт навиворіт. Топ-5 найекстравагантніших борід спортивного світу

      Спорт навиворіт 200 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – є люди, які відпускають бороду та старанно за нею доглядають роками. А потім врешті-решт здаються. Та у світі спорту є і терплячі люди у цій непростій справі. Ті, хто вистояв і не піддався спокусі поголитися. І запам’ятаємо ми їх саме такими – харизматичними та грізними, а разом з тим успішними та навіть геніальними.

      Також у випуску:

      Спортсмени-генії, які вирішили змінити професію.

       

      Теги: Спорт Спорт навиворіт
      Джерело: 24 канал
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