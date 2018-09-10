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Телеканал новин 24 Програми Спорт навиворіт
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Спорт навиворіт. Як прямо на футбольному полі розважається Маріо Балотеллі

Спорт навиворіт 154 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у футболі не бракує диваків. Але цей персонаж здатен дати фору будь-якому колезі по цеху, який намагається привернути до себе зайву увагу.

Також у випуску:

Як у Формулі-1 боліди влаштували аварію вартістю 13 мільйонів доларів.

Чемпіон з легкої атлетики втратив медаль через те, що влаштував стриптиз. 

Теги: Спорт Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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