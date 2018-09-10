Спорт навиворіт. Як прямо на футбольному полі розважається Маріо Балотеллі

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у футболі не бракує диваків. Але цей персонаж здатен дати фору будь-якому колезі по цеху, який намагається привернути до себе зайву увагу.

Також у випуску: Як у Формулі-1 боліди влаштували аварію вартістю 13 мільйонів доларів. Чемпіон з легкої атлетики втратив медаль через те, що влаштував стриптиз.