Спорт навиворіт. Як прямо на футбольному полі розважається Маріо Балотеллі
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у футболі не бракує диваків. Але цей персонаж здатен дати фору будь-якому колезі по цеху, який намагається привернути до себе зайву увагу.
Також у випуску:
Як у Формулі-1 боліди влаштували аварію вартістю 13 мільйонів доларів.
Чемпіон з легкої атлетики втратив медаль через те, що влаштував стриптиз.
Джерело: 24 канал
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