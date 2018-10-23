Спорт навиворіт. Як спорт допоміг Біллу Шаффенгауеру у прямому сенсі вижити

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – мати-проститутка, дитячі будинки та голод не завадили американцеві Біллу Шаффенгауеру дійти до своєї цілі – олімпійського п'єдесталу.

У домі Білла передозування траплялося частіше, ніж вечеря. Його мати заробляла на наркотики проституцією. Тому вулиці Солт Лейк Сіті були для хлопця безпечнішими, ніж власний будинок.

Як при одній єдиній мрії – вижити! – Білл став призером Олімпійських ігор – дивіться у програмі.