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      Спорт навиворіт. Як відчайдух Рос Еджлі обплив Великобританію, жодного разу не зійшовши на сушу

      Спорт навиворіт 55 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – про єдину людину на всій планеті, яка пропливла навколо Великобританії. Британець Рос Еджлі подолав 2879 кілометрів за 157 днів, жодного разу не зійшовши на сушу. Вдень відчайдух без ласт пропливав по 6–12 годин, а решту часу відпочивав на яхті, яка його супроводжувала.

      Також у випуску:

      Як Рос Еджлі готувався до запливу: ліве плече виявилося значно слабшим і його довелось тренувати окремо.

      Перші дні експерименту відразу показали усі можливі труднощі: язик почав облазити від солі, а шию жахливо натирав водолазний костюм.

      Скільки доводилось їсти спортсмену, аби долати такі шалені відстані.

      Головними ворогами британця виявилися медузи, які протягом майже піврічного запливу вжалили його 37 разів.

      Теги: Великобританія Спорт Спорт навиворіт Водні види спорту
      Джерело: 24 канал
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