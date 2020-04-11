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      Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

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      Де можна займатися спортом? / Фото unsplash

      Посилений карантин в Україні викликав чимало запитань та суперечок, зокрема щодо правомірності введених обмежень. Це стосується і звичних для багатьох пробіжок чи велопрогулянок. Що потрібно мати з собою під час занять спортом, де можна це робити, щоб не довелося сплачувати штраф, а також яких заходів обережності при цьому варто дотримуватися – у матеріалі сайту 24 каналу.

      Зокрема, людей, які займаються спортом, можуть стосуватися заборони на:

      • відвідування спортивних майданчиків, а також – парків, скверів, лісів (окрім вигулу собаки однією особою);
      • перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу.

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      Адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький пояснив сайту 24 каналу, наскільки такі обмеження є правомірними.

      Де можна займатися спортом?

      У постанові Кабміну №211 є конкретні застереження про заборону відвідування вищезазначених місць. Відповідно, виходить, що там і не можна виконувати спортивні вправи, бігати. Але є декілька суперечливих моментів.

      По-перше, йдеться про спортивні майданчики, однак нічого не сказано про стадіони. Тому тут питання – спірне. Особливо це стане помітно, якщо будуть якісь санкції щодо людей, які перебувають саме на стадіонах.

      Всі нормативно-правові акти, які втручаються в правила поводження і життєдіяльності людей і тим більше встановлюють санкції за порушення, повинні бути максимально конкретними і не допускати подвійних тлумачень,
      – зазначив експерт.

      По-друге, "відвідування" – це конституційне право, йдеться про свободу пересування. Про це зазначено у статті 33 Конституції України:

      Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

      Жоден інший нормативно-правовий акт не може суперечити букві і духові основного закону – Конституції. Зокрема і постанова Кабміну, яка законом не є.

      Тому притягнення до відповідальності тільки тому, що людина відвідувала вищезазначені місця, доступні для громадськості (зокрема стадіони та спортивні майданчики), буде незаконним і матиме абсолютну перспективу скасування в судовому порядку.

      Чи обов’язково вдягати маску?

      Так. Перебування без масок у громадських місцях, зокрема і під час пробіжок чи їзди на велосипеді, буде порушенням карантинного законодавства. Це є підставою притягнення до адміністративної відповідальності включно із накладенням штрафу.

      І тут будь-яких аргументів, на підставі нормативних актів вищої сили, зокрема Конституції України, знайти фактично неможливо.

      Ми все таки повинні розуміти: виходиш з дому – вдягаєш маску. Будеш ти проходити через громадські місця і чи є визначення для тих просторів, де ти йтимеш – не має значення. У моєму розумінні громадське місце – це будь-яке місце, поза приватним,
      – пояснив адвокат.

      При собі необхідно мати паспорт?

      Така заборона встановлена постановою Кабміну №211. Але перебування людей без документів, які засвідчують особу, не можна віднести до карантинного законодавства. Тому за порушення передбачено попередження, а от стягнення штрафу буде непропорційним втручанням.

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      Правоохоронці мали б обмежуватися роз'ясненням щодо того, що є такого роду припис постанови, і його треба дотримуватися. Вони також можуть людину, яка порушила його і з'явилася на вулиці без паспорту, затримати до 3-х годин для встановлення особи.

      Тобто правомірні дії такі: затримали – хтось привіз документ (на прохання порушника) чи прослідували з людиною до помешкання, де ці документи знаходяться – встановили особу – попередили – відпустили. Все це – до трьох годин.


      Документи, все ж, варто з собою брати / Фото unsplash

      Олег Левицький також не радить у випадку будь-яких непорозумінь з правоохоронцями, "качати права", вимагати адвокатів, вмикати камери. Варто з розумінням ставитися до їхньої роботи і до їхніх вимог, з повагою вирішувати всі конфліктні ситуації:

      Вони – люди, які виконують вказівки. У них теж є свої нормативи, плани по притягненню до відповідальності. Тому, якщо людина хоче, щоб з нею по-людськи поводилися, вона повинна так само ставитися до інших, передусім – до представників правоохоронних органів, які роблять свою роботу задля нашого загального добра.

      Які засоби обережності є виправданими з медичної точки зору?

      Як пояснила у коментарі сайту 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська, з медичної точки зору, якщо людина займається бігом чи прогулюється наодинці і не посеред натовпу, то загрози в принципі немає. Як і, скажімо, якщо люди на тротуарі дуже швидко один повз одного проходять чи пробігають, ризик підхопити вірус – мінімальний. Тому в таких ситуаціях носіння маски є необхідністю лише з юридичної точки зору – наразі цього вимагає закон.

      Теоретично вірус може потрапити на одяг і взуття людини, яка контактувала з інфікованим. Тому що одним із шляхів передачі вірусу є крапельний та контактний. Тобто якщо хворий стоїть близько і дуже тісно спілкується зі здоровою людиною, то виділяються біологічні краплі, в яких може знаходитися вірус. Ті краплі поступово "опадають" на підлогу і таким чином можуть потрапляти на одяг і на взуття.


      Медики не бачать необхідності у масці, якщо займаєтеся спортом наодинці / Фото unsplash

      У зв'язку з цим МОЗ і ВООЗ рекомендують, коли людина повертається додому, обережно зняти одяг, не струшувати його, і винести, наприклад, на балкон, або кудись, де є повітря, щоб він там певний час знаходився. Якщо є можливість, можна його випрати. Взуття варто обробити дезинфектантом, який рекомендується у таких випадках.

      Цього можна не робити, якщо ви бігали чи виконували спортивні вправи наодинці у такому місці, де не було багато людей.

      Та, все ж, лікарка наголошує: головне – мити руки і обробляти їх антисептиком. Адже цей шлях передачі збудника – більш небезпечний, ніж, наприклад, через одяг або тим більше через взуття.


      Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Спорт Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Публікації Законодавство Статті
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