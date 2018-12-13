20:21
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Війна Кіріла проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Спортінг – Ворскла: де дивитися матч Ліги Європи

      40 Читать новость на русском
      Спортінг Ворскла де дивитися матч Ліга Європи
      Спортінг – Ворскла де дивитися

      У Лісабоні в четвер, 13 грудня, полтавська "Ворскла" зіграє останній матч у Лізі Європи. У 6 турі українці поміряються силами з португальським "Спортінгом". В Україні матч можна переглянути онлайн та по телебаченню.

      Показ поєдинків Ліги Європи в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде транслюватися матч "Спортінг" – "Ворскла". Початок трансляції – о 22:00. По завершенню матчу на телеканалі "Футбол 2" відбудеться програма "Шлях до Баку", в якій запрошені гості проаналізують матч.

      Читайте також: "Динамо" – "Яблонець": Бущан вийде в старті, Соболь розпочне матч на лаві запасних

      Дивитися онлайн матч "Спортінг" – "Ворскла" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Спортінг" – "Ворскла" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Ліга Європи Футбол ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      сьогодні , 19:30 Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      Євгенія Мазур 2157
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сьогодні , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 322
      Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      сьогодні , 19:01 Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      798
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 18:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      1349
      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні , 17:58 Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      16503
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Хорватія перемогла Нігерію на Чемпіонаті світу завдяки автоголу та пенальті
       16 червня , 23:57
      Ферна посприяв розгрому. "Ман Сіті" - "Тоттенхем" - 6:0. ВІДЕО
       24 листопада 2013 , 16:54
      Ребров і Едмар підсумували матч туру. ВІДЕО
       3 серпня 2014 , 08:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук