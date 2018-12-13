У Лісабоні в четвер, 13 грудня, полтавська "Ворскла" зіграє останній матч у Лізі Європи. У 6 турі українці поміряються силами з португальським "Спортінгом". В Україні матч можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Показ поєдинків Ліги Європи в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде транслюватися матч "Спортінг" – "Ворскла". Початок трансляції – о 22:00. По завершенню матчу на телеканалі "Футбол 2" відбудеться програма "Шлях до Баку", в якій запрошені гості проаналізують матч.

Читайте також: "Динамо" – "Яблонець": Бущан вийде в старті, Соболь розпочне матч на лаві запасних

Дивитися онлайн матч "Спортінг" – "Ворскла" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Спортінг" – "Ворскла" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24