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      "Спортінг" познущався з "Ворскли" в Лізі Європи

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      Спортінг Ворскла огляд матчу Ліга Європи 2018 2019
      Ворскла – Спортінг результат матчу / twitter.com/sporting_cp

      Полтавська "Ворскла" розгромною поразкою завершила свій виступ у цьогорічній Лізі Європи. Українська команда була бита в Лісабоні португальським "Спортінгом".

      Спортінг – Ворскла 3:0
      Голи:       Монтеро, 17, Луіш, 35, Даллку, 44 (авт.)

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      У Лісабоні полтавська "Ворскла" вже ніяк не могла розраховувати на вихід у плей-офф. Таким чином це був матч престижу, де українці могли "хлопнути" дверима. Ніякої мотивації не було й у "Спортінга", який вже вийшов з групи. Та це не завадило господарям впевнено перемогти.

      "Леви" відразу взялися за справу. На 17 хвилині під час затяжної атаки Монтеро скористався помилкою захисників полтавського клубу. Після рикошету футболіст головою переправив м'яч у сітку воріт Ткаченка. Подвоїв же перевагу господарів Луіш, який завершив прекрасну багатоходівку португальців на 35 хвилині. А на 44 хвилині рахунок вже став непристойним. Лісабонці швидко розіграли штрафний, чим застали зненацька гравців "Ворскли". Швидка атака "Спортінга" завершилася автоголом Даллку – 3:0.

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      Зробивши гру ще в першому таймі, футболісти обох команд відверто догравали другу половину матчу. "Спортінг" помітно зменшив швидкість і майже не турбував оборонців "Ворскли". Португальці спокійно володіли м'ячем та не дозволяли гостям з Полтави проводити свої контратаки. Василь Сачко спробував змінити хід гри ранніми замінами. Зокрема, по перерві вийшов Юрій Коломоєць, але йому не вдалося допомогти своїй команді уникнути неприємної поразки.

      Таким чином "Ворскла" поразкою завершує свій виступ у Лізі Європи й навесні може повністю сконцентруватися на чемпіонаті України. Полтавці посіли третє місце, оскільки змогли випередити "Карабах" завдяки додатковим показникам. "Леви" ж у понеділок, 17 грудня, дізнаються суперника по 1/16 фіналу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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