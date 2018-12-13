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      "Спортінг" громить "Ворсклу": відео голів

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      Спортінг Ворскла відео голів матчу Ліга Європи 2018 2019
      Спортінг – Ворскла відео голів

      У матчі між полтавською "Ворсклою" та "Спортінгом" лісабонському клубу вже тричі вдалося відзначитися голами.

      На 17 хвилині Монтеро скористався помилкою захисників полтавського клубу та головою переправив м'яч у сітку воріт Ткаченка.

      Читайте також: Ліга Європи: результати матчів та відео голів 13 грудня

      Відео голу Монтеро

       

       

      Подвоїв перевагу господарів Луіш, який завершив прекрасну багатоходівку португальців на 35 хвилині.

      Відео голу Луіша

       

       

      На 44 хвилині рахунок вже став непристойним. Лісабонці швидко розіграли штрафний, чим застали зненацька гравців "Ворскли". Швидка атака "Спортінга" завершилася автоголом Даллку.

      Відео автоголу Даллку

       

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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