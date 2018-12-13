У матчі між полтавською "Ворсклою" та "Спортінгом" лісабонському клубу вже тричі вдалося відзначитися голами.

На 17 хвилині Монтеро скористався помилкою захисників полтавського клубу та головою переправив м'яч у сітку воріт Ткаченка.

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Відео голу Монтеро

Подвоїв перевагу господарів Луіш, який завершив прекрасну багатоходівку португальців на 35 хвилині.

Відео голу Луіша

На 44 хвилині рахунок вже став непристойним. Лісабонці швидко розіграли штрафний, чим застали зненацька гравців "Ворскли". Швидка атака "Спортінга" завершилася автоголом Даллку.

Відео автоголу Даллку

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