Спортивний директор "Формули-1" вибачився перед моделлю Вінні Харлоу за конфуз в Монреалі

Спортивний директор Формули 1 Росс Браун вибачився перед канадською моделлю з вітиліго Вінні Харлоу за конфуз, що виник в кінці гонки в Монреалі.

Про це повідомляє видання Autosport з посиланням на Motorsport-Total.

Читайте також: Не лише Кейт Мосс: відомий дизайнер публічно образив Селену Гомес

Нагадаємо, у канадському Монреалі відбулось гран-прі "Формули-1". Однак дійство закінчилось завчасно: модель Вінні Харлоу, яка повинна була показати завершення гонок, передчасно помахала картатим прапором.



Модель спричинила курйозну ситуацію, що надовго запам'ятається прихильникам автогонок. Вінні Харлоу, яка повинна була сповістити про завершення перегонів, зробила це на 69-му колі, а не на 70-му.

Мене дуже засмутила критика на її адресу, тим більше, що Чарлі Уайтінг пояснив: проблема була в нерозумінні між представниками дирекції гонок. Вінні просто виконувала. Я хочу вибачитися перед нею за цю неприємну ситуацію і подякувати їй за підтримку "Формули-1"

– прокоментував Росс Браун.

Сама ж модель заявила на своїй сторінці в Instagram, що їй сказали помахати прапором, що вона і зробила.

Читайте також: Модель Вінні Харлоу з рідкісною хворобою поділилась секретами краси

"Трішки зашвидко... Якщо офіційний представник каже, що ти повинен махати прапором, ти можеш відмовитись?" – написала вона.