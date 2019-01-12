Спортивний директор "Малаги" розповів, навіщо клуб придбав Селезньова

Спортивний директор "Малаги" Хосе Луїс Перес Камінеро розповів ЗМІ, чому його клуб взяв в оренду у "Акхісара" українського нападника Євгена Селезньова.

Камінеро, зокрема, відзначив потужність та хороший удар українця Селезньова.

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Ми шукали футболіста-бійця, який може забивати голи і володіє потужністю. У Селезньова є пас і хороший удар. Ми отримали хороші звіти про його грі. Тренер уже працював з ним, добре його знає. Селезньов – футболіст, який нам потрібен для досягнення мети. Ми не говоримо про контракти, говоримо про можливості,

– сказав Камінеро.

Нагадаємо, що 10 січня Євген Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги". Клуб орендував гравця у турецького "Аксіхара".

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