Повішеного чоловіка виявили на дитячому майданчику в Харкові: фото

У Харкові виявили чоловіка, повішеного на дитячому спортивному майданчику. Правоохоронці вважають, що це було самогубство.

Про це розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Харківщини. Трагедія трапилася 13 червня.

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Спершу про це стало відомим з дописів очевидців у соцмережах. Вони оприлюднили фото тіла, яке висить на турніку. Ймовірно, саме ці люди й звернулися до поліції.

Чоловіка виявили на вулиці Клочківська, 274. У цей момент він уже був мертвим. Видання Newsroom пише, що загиблому було 42 роки.



Тіло чоловіка, який повісився на спортмайданчику / Фото Newsroom

Які були мотиви померлого – наразі невідомо. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Однак у справи є примітка самогубство.

Розташування будинку на Клочківській, де повісився чоловік / Карта Google