Sports Illustrated показав нову серію купальників: гарячі фото, відео (18+)
Новою героїнею видання Sports Illustrated стала одна з найсексуальніших моделей спортивного видання – бразилійка Анна ді Пауло.
Спокусливе відео Sports Illustrated опублікувало у своєму Instagram.
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Також видання опублікувало гарячі фото моделей, які позували для реклами серії нових купальників "SI Swimsuit 2018".
Джерело: 24 Канал
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