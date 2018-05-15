Sports Illustrated показав серію нових купальників: гаряче фото 18+
Серію нових купальників Sports Illustrated Swimsuit приміряла на себе спокуслива пишнотіла модель Кейт Веслі.
Фото австралійської моделі опублікувало видання Sports Illustrated у своєму профілі в Instagram.
Читайте також: Юна модель поділилася спокусливим знімками з пляжу
Джорджія Гібс та Кейт Веслі
Варто додати, що модель Кейт Веслі доволі часто позує для Sports Illustrated Swimsuit.
Нагадаємо, нещодавно нову колекцію Sports Illustrated Swimsuit приміряла одна з найсексуальніших спортсменок планети гольфістка Пейдж Спіранак.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі