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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Спортсмен протягнув три пожежних авто на 12 метрів: з'явилося захоплююче відео

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Один силач проти трьох пожежних машин. У Житомирі місцевий стронгмен поставив перед собою мету не тільки зрушити з місця більше 40 тонн, але й протягнути їх. Чи вдалося Андрієві Прокопенку встановити рекорд України і чому обрав для цього саме пожежні авто – за всім спостерігали наші журналісти.

Пожежні МАЗи підганяють на місце заздалегідь – машини у повному бойовому спорядженні із гідрантами, насосами та іншим обладнанням. Один такий автомобіль важить 14,5 тонн. 

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За плечима в богатиря Андрія Прокопенка вже з десяток рекордів України та навіть один рекорд світу, тоді Андрій зумів протягнути 15 мікроавтобусів, які важили понад півсотні тон. Особливої підготовки до рекорду, зізнається чоловік, не було. Подібне він виконуватиме вперше.

У мене проходять звичайні тренування в тренажерному залі. Три рази в тиждень звичайні тренування, за тиждень до рекорду були легкі навантаження, щоб не травмуватись,
– зазначив рекордсмен Андрій Прокопенко.

Рекорд житомирянин офіційно реєструють представники Книги рекордів України – три машини він за 37 секунд протягнув на 12 метрів.

житомир
Житомирянин протягнув пожежні автомобілі вагою 42 тонни

"Один автомобіль важко зрушити з місця, а тут їх цілих три – це справжній рекорд, Віктор – справжній герой", – заявив представник Книги рекордів України Андрій Масюк.

житомир
В Житомирі встановили реконд України 

До Дня Незалежності свій рекорд Андрій Прокопенко приурочив не випадково. Хотів довести, що українці – найсильніша нація у світі. Богатир поставив перед собою ціль, що я зможе потягнути три автомобілі. Глядачі не стримували емоцій, особливо раділи діти.

"Віктор – дуже крутий пацан. Думав, що тільки у казках таке може бути", – сказав місцевий житель Олександр.


Андрій Прокопенко

На досягнутому Андрій Прокопенко зупинятись не збирається, вже незабаром обіцяє нові рекорди, зокрема, хоче протягнути пасажирський літак та корабель. 

Теги: Новини спорту Новини України Новини Житомира День Незалежності
Джерело: 24 канал
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