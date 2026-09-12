"В световых годах от них": в Португалии сравнили Судакова с партнерами по Бенфике

Украинский полузащитник Георгий Судаков подвергся критике в Португалии. Уровень игры украинца в сезоне 2026/27 не впечатляет местную публику.

Среди португальских экспертов звучат мнения о том, что карьера Георгия Судакова складывается не так, как хотелось бы. Почему это происходит, считают игру самого украинца, сообщает 24 Канал.

Что говорят о Судакове

Спортивный журналист Педру Соуза отметил, что другие полузащитники "орлов" пока играют лучше, чем Судаков. Без него команда демонстрирует архаичный и более яркий футбол.

Судаков, к сожалению, находится на расстоянии световых лет от уровня футбола, который сегодня демонстрируют Шельдеруп и Престианни,

– сказал Соуза в интервью ютуб-каналу NOW.

Соуза добавил, что скептически относится к перспективам украинца в Лиссабоне. Он отметил, что не винит в этом Георгия, но имеет претензии к функционерам клуба, которые заплатили за игрока 27 миллионов евро.

Как складывается сезон для Судакова

Концовку прошлого сезона 23-летний футболист просидел на скамейке запасных, поскольку не подходил тогдашнему тренеру Жозе Моуринью.

Под руководством Марку Сильвы в новом сезоне Судаков сыграл во всех 11 матчах. На его счету одна голевая передача. Новый тренер Бенфики прокомментировал игру украинца.

Уже 13 сентября Бенфика примет Жил Висенте в шестом туре португальского чемпионата. Матч запланирован на 20:00 по киевскому времени.