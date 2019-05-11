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      Спостерігачі фіксують масове бомбардування Сирії авіацією Росії

      347 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Getty image

      Авіація Російської Федерації у ніч на 11 травня здійснила шість рейдів на Аль-Гбіт у північно-західній частині Сирії та його околиці.

      Про те, що російська авіація вже 12 день продовжує бомбардувати північно-західу частину Сирії, повідомляє британський Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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      Спостерічачі повідомляють, що авіацію Росії підтримує режим Башара Асада важкими обстрілами наземного базування.

      Сирійська обсерваторія стежила за інтенсивними прольотами російських бойових літаків, починаючи з ночі 10 травня в небі провінцій Хама та Ідліб у зв'язку з проведенням повітряних нальотів на місцевість.

      Після півночі до світанку сьогоднішнього дня вони здійснили 6 рейдів на Аль-Гбіт і його околиці, 3 рейди на околиці Кафр-Нубл, по 2 рейди на околиці аль-Фтіра, Ваді Мартахун, Маарет Хурма, села аль-Бара і аль-Хвайз,
      – зазначили спостерігачі.

      Вертольоти скинули 4 бочкові бомби 11 травня в містечку Аль-Гбіт в південній сільській місцевості Ідліба та інших місцях, зокрема на півночі Латакії.

      За даними обсерваторії, під час найсильнішої ескалації після укладання перемир'я Путіна-Ердогана, 33 цивільні особи, зокрема 7 жінок і 11 дітей, загинули внаслідок російських повітряних бомбардувань в Ідлібі і Хамі від 30 квітня по 10 травня.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Війна у Сирії Жертви
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