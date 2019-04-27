Спостерігачі ОБСЄ зафіксували автомобілі російських рятувальників на Донбасі: куди вони їхали

Два "КамАЗи" та одна "Газель" МНС РФ з увімкненими синіми аварійними вогнями вранці 26 квітня в’їхали на тимчасово окуповану територію України. Команда спостерігачів зафіксувала їх на пункті пропуску "Донецьк".

Без відкриття тентів, вантажівки проїхали на територію України через смугу, призначену для тих, хто виїздить з України до РФ. Про це йдеться у звіті Спостережної місії ОБСЄ.

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26 квітня о 6:45 за Москвою команда спостерігачів на пункті пропуску "Донецьк" спостерігала за трьома транспортними засобами з написом "Міністерство надзвичайних ситуацій Росії", що перетинали кордон з Російською Федерацією до України",

– мовиться у звіті.

При цьому, на транспортних засобах, з номерами реєстрації в Ростовській області, були увімкнуті сині проблискові маячки.

Найімовірніше, російські рятувальники їхали до окупованої Юр’ївки, а точніше – до шахти "Східкарбон", на якій ще вранці 25 квітня стався вибух.Проросійські бойовики на місці вирішили не кликати на допомогу загін гірничорятувальної служби, розташований на території, підконтрольній уряду України, в Лисичанську. Втім, "влада" "ЛНР" вирішила звернутися до рятувальників з Ростовської області, що більш ніж за 200 кілометрів від місця інциденту.

Так, вони прирекли гірників на вірну смерть. Більш, ніж за добу російські рятувальники приступили до роботи. П'ятого загиблого гірника російські рятувальники витягли із шахти аж близько 17 години 26 квітня. За їх же даними, у шахті досі перебувають ще 12 людей.

Мало сподівань, що там міг хтось залишитися в живих при такій аварії. Довжина шахтного стовбуру похилого 400 метрів. Оскільки вчасно не було відповідного реагування і не були проведені пошуково-рятувальні роботи на початку аварії – ситуація тільки ускладнилася, – розповів у коментарі 24 каналу глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Що відомо про вибух на шахті "Східкарбон"?

На шахті "Східкарбон" в Юр'ївці вибухнув метан. В результаті загинули вже, щонайменше, 6 гірників, їх тіла витягнули на поверхню. Ще щонайменше 12 лишаються під завалами.

Інцидент стався на шахті непідконтрольній уряду України території Луганської області у четвер, 25 квітня. Вибухи на шахті тривали цілу ніч з 25 на 26 квітня, оскільки виділявся газ метан з вирубок. Наразі все, що можуть зробити російські рятувальники – це провітрювати ствол шахти та працювати над укріпленням породи для продовження рятувальної операції.

Що відомо про шахту "Східкарбон"?Шахта є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району. З другого півріччя 2014 року у зв'язку з бойовими діями робота "Східкарбону" була припинена.