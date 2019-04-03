Спостерігачі показали фотодокази новітньої російської зброї на Донбасі
Спостерігачі місії ОБСЄ вкотре зафіксували докази потужної присутності Росії на окупованому Донбасі. Цього разу – знову новітні системи озброєння.
Їх бойовики розташували неподалік від селища Южна Ломуватка, повідомляє Постійне представництво України при ОБСЄ у Twitter.
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24 канал писав, що окупанти продовжують ігнорувати збройні домовленості. Місія ОБСЄ фіксує значне скупчення військової техніки із порушенням ліній відведення.
Цього разу спостерігачі з'ясували розташування автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель" та комплексу радіоелектронної боротьби "Тірада-2".
Після першого туру виборів президента України напруга на Донбасі зросла. Окупанти знову почали активно обстрілювати українські позиції. Через дії ворога 2 квітня загинула відома харківська волонтерка та кулеметниця Яна Червона і командир бойової машини, командир відділення Олександр Милютін.
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Джерело: 24 канал
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