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      Спостерігачі показали фотодокази новітньої російської зброї на Донбасі

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      ОБСЄ помітила російське новітнє озброєння на Донбасі
      ОБСЄ помітила російське новітнє озброєння на Донбасі / Ілюстративне фото

      Спостерігачі місії ОБСЄ вкотре зафіксували докази потужної присутності Росії на окупованому Донбасі. Цього разу – знову новітні системи озброєння.

      Їх бойовики розташували неподалік від селища Южна Ломуватка, повідомляє Постійне представництво України при ОБСЄ у Twitter.

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      24 канал писав, що окупанти продовжують ігнорувати збройні домовленості. Місія ОБСЄ фіксує значне скупчення військової техніки із порушенням ліній відведення.

      Цього разу спостерігачі з'ясували розташування автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель" та комплексу радіоелектронної боротьби "Тірада-2".


      Після першого туру виборів президента України напруга на Донбасі зросла. Окупанти знову почали активно обстрілювати українські позиції. Через дії ворога 2 квітня загинула відома харківська волонтерка та кулеметниця Яна Червона і командир бойової машини, командир відділення Олександр Милютін.

      що відбувається на окупованому донбасі
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Зброя Новини Росії ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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