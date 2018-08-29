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Spotify назвав 20 головних хітів літа, які зірвали мережу

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Spotify назвав 20 головних хітів літа, які зірвали мережу
Spotify назвав 20 головних хітів літа, які зірвали мережу / www.gettyimages.in

Стрімінговий музичний сервіс Spotify визначив рейтинг 20 найпопулярніших треків літа, які найбільше слухали користувачі. Перше місце зайняла композиція репера Дрейка "In My Feelings", – з 1 червня по 20 серпня меломани прослухали її 393 мільйони разів.

Про це повідомляють на Mashable.

До рейтингу найбільш прослуховуваних хітів літа увійшли інші відомі зірки музичного шоу-бізнесу. Що цікаво, більшість з них є лише новачками у своїй сфері, однак лише за рік часу змогли завоювати неймовірно велику аудиторію.

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Відтак, всім відомий гурт Maroon 5 зайняв другу сходинку з піснею "Girls Like You", – її прослухали 293 мільйони разів. А от трійку лідерів закрила знаменита висхідна зірка Cardi B з треком "I Like It", – у неї 289 мільйонів прослуховувань. Репер Дрейк став стравжнім рекордсменом, – у двадцятку пісень увійшло одразу 5 його хітів. Успіхами також відзначився покійний молодий репер XXXTentacion (2 пісні).

Пропонуємо згадати 20 головних хітів літа 2018 року, які зірвали сервіс Spotify.

1. Дрейк – "In My Feelings"

 

2. Maroon 5 – "Girls Like You"

 

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3. Cardi B – "I Like It"

 

4. Juice WRLD – "Lucid Dreams"

 

5. XXXTentacion – "Sad!"

 

6. Post Malone – "Better Now"

 

7. Calvin Harris, Dua Lipa – "One Kiss"

 

8. Clean Bandit – "Solo"

 

9. Tyga, Offset – "Taste"

 

10. 5 Seconds of Summer – "Youngblood"

 

11. Drake – "God’s Plan"  

12. Drake – "Nice For What"  

13. Nio Garcia featuring Casper Magico – "Te Boté"

14. Tiësto – "Jackie Chan"  

15. Selena Gomez – "Back To You"  

16. Ariana Grande – "no tears left to cry"  

17. XXXTentacion – "Moonlight" 

18. Drake – "Don’t Matter To Me" 

19. Jonas Blue – "Rise"  

20. Drake – "Nonstop"  

Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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