Spotify назвав 20 головних хітів літа, які зірвали мережу

Стрімінговий музичний сервіс Spotify визначив рейтинг 20 найпопулярніших треків літа, які найбільше слухали користувачі. Перше місце зайняла композиція репера Дрейка "In My Feelings", – з 1 червня по 20 серпня меломани прослухали її 393 мільйони разів.

Про це повідомляють на Mashable.

До рейтингу найбільш прослуховуваних хітів літа увійшли інші відомі зірки музичного шоу-бізнесу. Що цікаво, більшість з них є лише новачками у своїй сфері, однак лише за рік часу змогли завоювати неймовірно велику аудиторію.

Відтак, всім відомий гурт Maroon 5 зайняв другу сходинку з піснею "Girls Like You", – її прослухали 293 мільйони разів. А от трійку лідерів закрила знаменита висхідна зірка Cardi B з треком "I Like It", – у неї 289 мільйонів прослуховувань. Репер Дрейк став стравжнім рекордсменом, – у двадцятку пісень увійшло одразу 5 його хітів. Успіхами також відзначився покійний молодий репер XXXTentacion (2 пісні).

Пропонуємо згадати 20 головних хітів літа 2018 року, які зірвали сервіс Spotify.

1. Дрейк – "In My Feelings"

2. Maroon 5 – "Girls Like You"

3. Cardi B – "I Like It"

4. Juice WRLD – "Lucid Dreams"

5. XXXTentacion – "Sad!"

6. Post Malone – "Better Now"

7. Calvin Harris, Dua Lipa – "One Kiss"

8. Clean Bandit – "Solo"

9. Tyga, Offset – "Taste"

10. 5 Seconds of Summer – "Youngblood"

11. Drake – "God’s Plan"

12. Drake – "Nice For What"

13. Nio Garcia featuring Casper Magico – "Te Boté"

14. Tiësto – "Jackie Chan"

15. Selena Gomez – "Back To You"

16. Ariana Grande – "no tears left to cry"

17. XXXTentacion – "Moonlight"

18. Drake – "Don’t Matter To Me"

19. Jonas Blue – "Rise"

20. Drake – "Nonstop"