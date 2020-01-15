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      Сповідь колишнього наркозалежного: як у Херсоні привертали увагу до проблеми

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      У Херсоні створили безпрецедентну виставу, в якій самого себе зіграв вчорашній залежний. Так прагнуть привернути увагу до проблеми наркоманії.

      Киянин Андрій Скутельников втратив брата і багатьох друзів. Причина – наркотики. Через них ледь не загинув і сам. Зараз чоловікові 32 роки, з них майже 20 він жив під кайфом, пройшов шлях від таблеток – до голки. Наркозалежності позбавився лише у 2019 році, а допомогли сила волі та віра в Бога.

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      Все, що пережив під час наркозалежності, чоловік вилив на папері. "По-перше, щоб самому стало легше. Воно ж в середині все сидить, нікуди не йде і якось з цим жити тяжко", – розповів актор Андрій Скутельник.

      Актор
      Андрій Скутельник

      Сповідь колишнього наркомана зацікавила креативного режисера Сергія Павлюка. Те, що Андрій ніколи до цього й на сцену не виходив, постановника не злякало. Так з’явилася моновистава "Ілюзія".

      Він не зажатий на сцені. Він чесний, він вільний і це, як на мене, підкупає,
      – пояснив режисер-постановник Херсонського академічного театру Сергій Павлюк.

      Мінімум декорацій, а у залі – напруга і біль. Сюжет із життя сприймається на одному диханні. "Всі люди, які страждають, у кого також є проблеми, подивившись цей спектакль, найдуть для себе багато корисного", – додала наркологиня Ірина Бліжевська.

      Виставу створено за підтримки Міжнародної антинаркотичної асоціації. За її даними, лише неофіційно в Україні понад 4 мільйони наркозалежних. З них на обліку лише 400 тисяч.

      Глядачі на виставі
      Глядачі на виставі

      "Ось це справжня епідемія. Це пов’язано з безконтактним продажем, з новими наркотиками, які є дуже токсичними. Це зовсім не те, що було раніше", – заявив керівник херсонської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації Дмитро Костяков. Зіскочити з наркотиків вдається лише одному із десяти. 

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      сьогодні
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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новини України Новини Києва Наркотики
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