Сповідь колишнього наркозалежного: як у Херсоні привертали увагу до проблеми

У Херсоні створили безпрецедентну виставу, в якій самого себе зіграв вчорашній залежний. Так прагнуть привернути увагу до проблеми наркоманії.

Киянин Андрій Скутельников втратив брата і багатьох друзів. Причина – наркотики. Через них ледь не загинув і сам. Зараз чоловікові 32 роки, з них майже 20 він жив під кайфом, пройшов шлях від таблеток – до голки. Наркозалежності позбавився лише у 2019 році, а допомогли сила волі та віра в Бога.

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Все, що пережив під час наркозалежності, чоловік вилив на папері. "По-перше, щоб самому стало легше. Воно ж в середині все сидить, нікуди не йде і якось з цим жити тяжко", – розповів актор Андрій Скутельник.



Андрій Скутельник

Сповідь колишнього наркомана зацікавила креативного режисера Сергія Павлюка. Те, що Андрій ніколи до цього й на сцену не виходив, постановника не злякало. Так з’явилася моновистава "Ілюзія".

Він не зажатий на сцені. Він чесний, він вільний і це, як на мене, підкупає,

– пояснив режисер-постановник Херсонського академічного театру Сергій Павлюк.

Мінімум декорацій, а у залі – напруга і біль. Сюжет із життя сприймається на одному диханні. "Всі люди, які страждають, у кого також є проблеми, подивившись цей спектакль, найдуть для себе багато корисного", – додала наркологиня Ірина Бліжевська.

Виставу створено за підтримки Міжнародної антинаркотичної асоціації. За її даними, лише неофіційно в Україні понад 4 мільйони наркозалежних. З них на обліку лише 400 тисяч.



Глядачі на виставі

"Ось це справжня епідемія. Це пов’язано з безконтактним продажем, з новими наркотиками, які є дуже токсичними. Це зовсім не те, що було раніше", – заявив керівник херсонської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації Дмитро Костяков. Зіскочити з наркотиків вдається лише одному із десяти.