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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Споживання якої речовини продовжує життя: відповідь науковців

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Споживання білка продовжує життя
Споживання білка продовжує життя / healthylivingmadesimple.com

Дослідники з Гронінгенского університету в Нідерландах встановили, що споживання у великій кількості білка знижує ризик серцевої недостатності та продовжує життя.

У експерименті взяли участь понад 2 тисячі осіб з 11 країн світу, пише The Times.

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Дослідження тривало впродовж двох років.

У людей, які споживали білок у незначній кількості – 40 грамів на день – впродовж 21 місяця ризик смерті становив майже 30%. Цей показник сягав 18% у тих, хто вживав понад 70 грамів білка.

Вчені встановили, що їжа з високим вмістом білка зберігає серце здоровим впродовж більшого часу. Також це сприяє накопиченню м'язової маси.

До слова, вчені зі Швеції встановили зв’язок між тривалістю життя та тривалістю сну. Вони виявили, що звичка відсипатися до полудня на вихідні позитивно впливає на організм людини.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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