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      Споживчі кредити в Україні: прихованих платежів більше не буде

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      Усі умови кредиту повинні бути відкритими / Ілюстративне фото (pixabay)

      Банки та посередники, які надають громадянам України споживчі кредити, з 19 січня зобов'язані включати до них усі платежі без винятку. Це зроблено для того, аби українці розуміли повну вартість кредиту, який доведеться сплачувати.

      Національний банк України змінив вимоги до банків щодо розрахунків вартості споживчого кредиту. Про це повідомляє пресслужба НБУ

      Інше важливе рішення НБУ: Гроші з карток ФОПів можна використовувати на особисті потреби

      З 19 січня до вартості споживчого кредиту банки включатимуть усі платежі, які той чи інший вид кредиту передбачає

      Мовиться про такі додаткові платежі та збори:

      • Страхові платежі.
      • Податкові платежі.
      • Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
      • Платежі за послуги нотаріусів.
      • Платежі за послуги державних реєстраторів. 
      • Платежі за роботу оцінювачів.
      • Інші додаткові платежі, які може містити споживчий кредит.

      Для чого НБУ запровадив зміни до інформування про споживче кредитування

      Банки та посередники повинні розкривати інформацію про повну вартість споживчих кредитів, щоб українці – споживачі фінансових послуг розуміли всі свої витрати на отримання та обслуговування кредитів.

      Важливо: банки повинні розкривати повну інформацію про свої послуги навіть на сайтах та у рекламі.

      • Усі відповідні зміни НБУ затвердив 16 січня, а чинності вони набувають із 19 січня 2020 року.

      Що таке "споживчий кредит"?Споживчий кредит – це надання банком або іншою фінансовою установою приватній особі грошей на її особисті потреби, не пов'язані з комерційною діяльністю.

      Мовиться про кредит готівкою на поточні витрати (наприклад, на відпустку чи лікування) або кредит на купівлю товарів (наприклад, на побутову техніку чи автомобіль).

      Цікава тема: Якою буде вартість кредиту на купівлю землі в Україні

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України НБУ Кредит Банки Гроші
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