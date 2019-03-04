Споживчі ціни на курятину залишаються стабільно найнижчими, – Союз птахівників України

Впродовж 2018 року цінова ситуація на ринку м’яса птиці була відносно стабільною. З січня по грудень споживчі ціни на тушки курчат-бройлерів зросли лише на 5,4%, що навіть менше рівня інфляції за минулий рік.

Про це інформує Асоціація "Союз птахівників України" (АСПУ).

З усіх видів м’яса м’ясо птиці є найдешевшим. Про це свідчать висновки аналітичного дослідження цінового сегмента внутрішнього ринку м’яса, проведене Союзом птахівників України.

"З січня по грудень 2018 року споживчі ціни на тушки курчат-бройлерів підвищились на 5,4%, а на куряче філе – на 14,3%. З січня по серпень фіксувалась цінова стабільність на ринку, а з вересня по грудень відбулося незначне зростання споживчих цін. Подорожчання продукції птахівництва обумовлене підвищенням собівартості виробництва, постійним збільшенням цін на комбікорми, енергоносії, витрат на оплату праці тощо. Подорожчання продукції саме в осінній період можна пов’язати із сезонним фактором, оскільки до цього часу виробники стримують відпускні ціни внаслідок суттєвого зниження рентабельності виробництва", – інформував виконавчий директор АСПУ Сергій Карпенко.

Дані Союзу птахівників України співпадають з цифрами Інституту аграрної економіки.

"Найвищі роздрібні ціни на тушки курей середньої вгодованості наприкінці 2018 року спостерігалися у Донецькій (68,29 грн/кг), Закарпатській (61,95 грн/кг) та Одеській (61,1 грн/кг) областях, мінімальні – у Чернігівській (54,27 грн/кг), Дніпропетровській (55,32 грн/кг) та Київській (55,41 грн/кг) областях. Найбільше зростання роздрібної ціни на тушки курей зафіксовано у вересні минулого року – на 2,2% у порівнянні з серпнем того ж року. Торік у більшості місяців спостерігалася цінова стабільність. Роздрібна ціна зростала в межах 0,4-1,0% у порівнянні з показниками попередніх місяців", – свідчать аналітики Інституту.

Фахівці констатують, що саме великий ціновий розрив (в середньому в 1,7 раза) між м’ясом птиці та свининою або яловичиною спонукає українців надавати перевагу курятині.

За підсумками 2018 року споживання м’яса птиці становило 24,9 кг на одну особу, або 47% загального обсягу споживанні м’яса однією людиною, яловичини – близько 6,8 кг (13%), свинини – близько 21,2 кг (40%),

– зазначив Сергій Карпенко.

Для порівняння: 2017 року кожен українець в середньому споживав 23,2 кг курятини (43,7%), 7,5 кг яловичини (14%) та 18,7 кг свинини (35%).

АСПУ прогнозує, що поточного року ціни на курятину також демонструватимуть відносну стабільність. Цінова політика визначатиметься загальною економічною ситуацією в країні та, в незначній мірі, ціновими трендами на зовнішніх ринках.

"Ми не прогнозуємо різких цінових коливань у 2019 році, однак відпускні ціни виробників протягом року зростатимуть пропорційно до інфляційних показників та збільшення витрат на виробництво", – резюмував виконавчий директор АСПУ.

Нагадаємо, що найбільшим виробником курятини в Україні є МХП (ТМ "Наша Ряба"). За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини.