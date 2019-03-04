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      Споживчі ціни на курятину залишаються стабільно найнижчими, – Союз птахівників України

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      Ринок м’яса птиці
      Ринок м’яса птиці / biz.censor.net.ua

      Впродовж 2018 року цінова ситуація на ринку м’яса птиці була відносно стабільною. З січня по грудень споживчі ціни на тушки курчат-бройлерів зросли лише на 5,4%, що навіть менше рівня інфляції за минулий рік.

      Про це інформує Асоціація "Союз птахівників України" (АСПУ).

      З усіх видів м’яса м’ясо птиці є найдешевшим. Про це свідчать висновки аналітичного дослідження цінового сегмента внутрішнього ринку м’яса, проведене Союзом птахівників України.

      "З січня по грудень 2018 року споживчі ціни на тушки курчат-бройлерів підвищились на 5,4%, а на куряче філе на 14,3%. З січня по серпень фіксувалась цінова стабільність на ринку, а з вересня по грудень відбулося незначне зростання споживчих цін. Подорожчання продукції птахівництва обумовлене підвищенням собівартості виробництва, постійним збільшенням цін на комбікорми, енергоносії, витрат на оплату праці тощо. Подорожчання продукції саме в осінній період можна пов’язати із сезонним фактором, оскільки до цього часу виробники стримують відпускні ціни внаслідок суттєвого зниження рентабельності виробництва", інформував виконавчий директор АСПУ Сергій Карпенко.

      Дані Союзу птахівників України співпадають з цифрами Інституту аграрної економіки.

      "Найвищі роздрібні ціни на тушки курей середньої вгодованості наприкінці 2018 року спостерігалися у Донецькій (68,29 грн/кг), Закарпатській (61,95 грн/кг) та Одеській (61,1 грн/кг) областях, мінімальні у Чернігівській (54,27 грн/кг), Дніпропетровській (55,32 грн/кг) та Київській (55,41 грн/кг) областях. Найбільше зростання роздрібної ціни на тушки курей зафіксовано у вересні минулого року на 2,2% у порівнянні з серпнем того ж року. Торік у більшості місяців спостерігалася цінова стабільність. Роздрібна ціна зростала в межах 0,4-1,0% у порівнянні з показниками попередніх місяців", свідчать аналітики Інституту.

      Фахівці констатують, що саме великий ціновий розрив (в середньому в 1,7 раза) між м’ясом птиці та свининою або яловичиною спонукає українців надавати перевагу курятині. 

      За підсумками 2018 року споживання м’яса птиці становило 24,9 кг на одну особу, або 47% загального обсягу споживанні м’яса однією людиною, яловичини близько 6,8 кг (13%), свинини  близько 21,2 кг (40%), 
      зазначив Сергій Карпенко.

      Для порівняння: 2017 року кожен українець в середньому споживав 23,2 кг курятини (43,7%), 7,5 кг яловичини (14%) та 18,7 кг свинини (35%).

      АСПУ прогнозує, що поточного року ціни на курятину також демонструватимуть відносну стабільність. Цінова політика визначатиметься загальною економічною ситуацією в країні та, в незначній мірі, ціновими трендами на зовнішніх ринках.

      "Ми не прогнозуємо різких цінових коливань у 2019 році, однак відпускні ціни виробників протягом року зростатимуть пропорційно до інфляційних показників та збільшення витрат на виробництво", резюмував виконавчий директор АСПУ.

      Нагадаємо, що найбільшим виробником курятини в Україні є МХП (ТМ "Наша Ряба"). За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини.

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      Джерело: 24 Канал
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