Печерський суд Києва постановив примусово доставити до суду Владислава Мангера. Саме його підозрюють у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.

У суді Мангеру мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє видання "Громадське".

Важливо Суд продовжив розслідування у справі Гандзюк

На засідання суду Владислав Мангер не з'явився. Його адвокат не повідомив причину, однак, за інформацією джерел у прокуратурі, він нібито пішов на лікарняний.

Видання "РБК-Україна" пише, що прокуратура має намір просити суд заарештувати Мангера через те, що він нібито тиснув на свідків у справі Гандзюк. Сам Мангер опублікував відео, в якому заперечив свій тиск на свідків. Досудове розслідування триматиме до кінця липня. Після чого адвокатам відкриють вже нові матеріали справи.

Справа вбивства Катерини Гандзюк: головне

27 квітня СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Це спровокувало протести активістів, а батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.

В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).

Вже 25 травня суд залишив підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.

Що було раніше Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео