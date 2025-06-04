Російська блогерка назвала причетного до побиття української моделі Марії Ковальчук в ОАЕ

У березні з переломами кінцівок і хребта на узбіччі дороги в ОАЕ знайшли 20-річну українську модель Марію Ковальчук. Злочин міг вчинити молодий чоловік з місцевої впливової родини.

Про це розповіла російська блогерка Татьяна Можегова на своєму YouTube, передає 24 Канал. У постраждалої наразі нібито є український адвокат.

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Які деталі розповіла росіянка

За словами блогерки, тепер справа залежатиме від того, наскільки професійний адвокат Марії. Ба більше, росіянка стверджує, що постраждала "перебуває під захистом військових" в Україні.

До справи начебто причетні "серйозні люди в ОАЕ", зокрема чоловік, якому трохи за 30 років. Відповідати за злочин, ймовірно, доведеться родичам – дядькові або татові.

Марія просто опинилася в цій ситуації через бажання заробити, оскільки економіка дуже погана зараз у воєнний стан. І дівчина хотіла вирватися, намагалася пожити красивим життям, поки молода,

– вважає Можегова.

Раніше мати Марії також заявляла про причетність громадянина ОАЕ, однак не назвала жодних імен. "Я знаю, хто це був. Чекаю на відповідь щодо розслідування…" – розповіла жінка.

Нагадаємо, Нацполіція України розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми, а також вербування, переміщення чи переховування потерпілого з метою експлуатації.