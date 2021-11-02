Смертенюк є екскерівником комунального підприємства "Міське капітальне будівництво". Сума застави, яку йому обрали – 188 тисяч гривень.

До теми Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 мільйонів

Які обмеження на нього наклали

Суд встановили не лише розмір застави. Колишньому чиновнику оголосили й інші обмеження, яких він має дотримуватися:

повинен завжди прибувати до правоохоронців на вимогу;

йому заборонено відлучатися з Одеси без дозволу правоохоронців;

повинен повідомляти про зміну місця проживання;

не може спілкування зі свідками та підозрюваними у цій справі;

має здати на зберігання закордонні паспорти.

Про яке розкрадання мовиться

6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова написала у фейсбуці, що правоохоронці викрили схему розкрадання землі в Одесі. Зловмисники нібито завдали збитки міському бюджету в розмірі 533 мільйони гривень.

У той день підписали підозру Труханову, експрокурору Одещини Олегу Жученку та ще 3 особам. Серед них також були заступник мера Одеси Олег Бриндак, директорка юридичного департаменту міськради Інна Поповська та одеський бізнесмен Володимир Галантерник. Згодом кількість фігурантів справи зросла до 16.

Які ще запобіжні заходи були: